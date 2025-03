Antonino Giannone e Alessandro Valenti alla guida dei presidi Fit Ragusa e Siracusa

Antonino Giannone e Alessandro Valenti riconfermati alla guida dei due presidi Fit di Ragusa, il primo, e di Siracusa, il secondo.

L’elezione al termine delle due rispettive assemblee congressuali tenute nella sala conferenze del Grande Albergo Alfeo a Siracusa.

Alla presenza del segretario generale regionale di categoria, Dionisio Giordano, e del segretario generale della UST Ragusa Siracusa, Giovanni Migliore, i delegati hanno ripercorso il quadriennio passato, focalizzato le maggiori criticità e tracciato le priorità di intervento in tema di trasporti, igiene urbana e infrastrutture.

“Abbiamo sempre considerato il settore della viabilità e del trasporto merci come un pilastro fondamentale per lo sviluppo economico e sociale della nostra provincia – ha detto Giannone – Il nostro territorio è caratterizzato da un artigianato di altissima qualità, con piccole e medie industrie, turismo, agricoltura e tant’altro, ricordiamo che queste attività storicamente sono state penalizzate dall’isolamento geografico. Di tutto ciò, il tallone di Achille è stato sempre rappresentato dalle carenze di infrastrutture, infatti la Provincia di Ragusa risultava ultima tra tutte le province italiane per mancanza di rete viaria e ferroviaria”.

Nodo infrastrutture e collegamenti viari nel territorio anche al centro dell’intervento di Alessandro Valenti.

“Viviamo identiche preoccupazioni per la condizione o addirittura l’assenza di infrastrutture viarie – ha detto il responsabile del presidio Fit Siracusa – Le linee ferroviarie, i problemi sulla Siracusa-Gela, la viabilità locale, sono dinamiche che accentuano l’isolamento di questa parte di Sicilia”.

Due province legate anche nell’ambito portuale. L’Autorità di Sistema Portuale mette insieme, oltre Catania, gli scali di Augusta, Siracusa e Pozzallo. Un sistema potenzialmente attrattivo per nuovi investitori.

Augusta sarà porto di riferimento per il parco eolico marino offshore, mentre a Pozzallo i finanziamenti stanno potenziando uno scalo turistico di grande importanza.

Categoria impegnata anche nel servizio di igiene ambientale. A Ragusa e a Siracusa la Fit Cisl ha lavorato per sensibilizzare le aziende del settore e le amministrazioni locali sull’importanza di adottare pratiche ecologiche, migliorare i processi di raccolta differenziata, e implementare nuove tecnologie che riducano l’impatto ambientale delle attività. Un settore, di fondamentale importanza, ma con altrettanti problemi da risolvere, vedi la gestione dell’intero ciclo dei rifiuti, dalla raccolta, al loro recupero e allo smaltimento.

Giovanni Migliore è tornato sulla strategicità del settore trasporti per lo sviluppo economico dell’intera area.

“La marginalizzazione di un territorio rischia di produrre contraccolpi per tutta la regione – ha detto il segretario della Ust Cisl – Questa federazione offre, proprio per la sua composizione, l’opportunità di guardare a tutti gli ambiti di collegamento di merci e persone. Dai trasporti ferroviari a quelli portuali, da quelli aerei a quelli su gommato, fino all’impegno all’interno delle aree industriali, la categoria è riferimento ampio sul territorio”.

Il tema della sicurezza tra i punti centrali delle conclusioni di Dionisio Giordano.

“L’ennesimo incidente mortale, quello avvenuto nel porto di Catania – ha detto – conferma che non possiamo più affidarci al semplice cordoglio. Serve l’impegno responsabile di tutte le parti; le aziende, i lavoratori, il sindacato. Si investa nella formazione e anche nell’addestramento pratico nei luoghi di lavoro. Questo uno degli obiettivi che ci prefiggiamo come Fit Sicilia”.

