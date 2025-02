Modica, dissesto e politica: la sindaca Monisteri rompe con la DC

“È lui che ha lasciato me perché non condivideva questa azione, non pensava che fosse il momento giusto, quindi sì, lascio la DC e Abbate”. Con queste parole, la sindaca di Modica, Maria Monisteri, ha annunciato su La Repubblica la sua rottura con la Democrazia Cristiana e con l’ex sindaco e attuale deputato regionale, Ignazio Abbate. La decisione arriva dopo la dichiarazione di dissesto del Comune, una scelta che, come spiega la sindaca, non è stata condivisa dal parlamentare. Già durante il giuramento della nuova giunta, Monisteri aveva espresso un certo imbarazzo nel parlare del suo rapporto con la DC, lasciando presagire una frattura politica che si è concretizzata con queste ultime dichiarazioni. La sindaca ha chiarito che la sua decisione è stata motivata dalla volontà di agire per il bene della città, anche a costo di rompere legami politici. Un cambio di rotta che apre nuovi scenari politici a Modica, con interrogativi sul futuro della maggioranza e possibili ripercussioni sull’amministrazione comunale.

