Melilli, il 65° Carnevale della Terrazza degli Iblei: una settimana di festa tra tradizione, spettacolo e musica

Dal 27 febbraio al 4 marzo, Melilli, Villasmundo e Città Giardino si preparano ad accogliere il 65° Carnevale della Terrazza degli Iblei, l’attesissima kermesse che animerà il territorio con un ricco programma di eventi, spettacoli e musica. Quest’anno, a impreziosire l’evento con la sua eleganza e il suo carisma, sarà la madrina d’eccezione Raffaella Fico, reduce dal successo teatrale de La Locandiera di Marechiaro. Inserito tra i Carnevali Storici d’Italia, il Carnevale della Terrazza degli Iblei promette un’edizione straordinaria, con un’esplosione di colori, creatività e tradizione grazie alle coinvolgenti Comitive melillesi. L’energia e l’entusiasmo degli organizzatori stanno trasformando questa manifestazione in un appuntamento imperdibile per cittadini e visitatori. La comicità e lo spettacolo saranno protagonisti sul palco, affidato alla conduzione esperta di Salvo La Rosa. Ad alternarsi tra battute e magia ci saranno il travolgente Giuseppe Castiglia e il sorprendente illusionista Francesco Scimemi, capace di trasportare il pubblico in un universo di incanto e divertimento. La colonna sonora della festa sarà curata dai DJ set delle più seguite emittenti radiofoniche, tra cui Radio Studio Centrale, FM Italia e RSO Radio Sud Orientale. Il coinvolgente Show Live Carnival vedrà sul palco Luigi Zimmitti, accompagnato dal format innovativo Party Salento, che stupirà con effetti speciali, giochi di luce e coreografie spettacolari, il tutto guidato dall’inconfondibile voce di Ruggero Sardo. Non mancheranno grandi nomi della musica dance e pop: tra gli ospiti attesi, DJ e producer di calibro nazionale come Tony Renda, Comollo di Radio 105 e il leggendario Mario Fargetta, pronti a far scatenare il pubblico con le loro selezioni musicali. A completare il parterre di artisti, la presenza del poliedrico Dargen D’Amico. Il Carnevale più Stretto d’Italia si prepara a regalare un’edizione indimenticabile, tra emozioni, divertimento e spettacolo.

