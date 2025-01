Lutto in casa del collega giornalista Gianni Papa E’, infatti, deceduta la moglie Lina Giarratana. Era ricoverata a Catania. Era miracolosamente migliorata negli ultimi giorni, tant’è che la famiglia aveva deciso per il trasferimento in una RSA di Ragusa. Purtroppo la situazione è precipitata.

La redazione di RADIORTM.IT si stringe attorno a Gianni Papa e alla sua famiglia.

