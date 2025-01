La PVT Modica piazza il colpo Barbaro dal Crotone

Maria Sofia Barbaro è una nuova giocatrice della PVT Modica. L’opposta palermitana, classe 2003, arriva da Crotone dove ha disputato la prima parte della stagione risultando spesso e volentieri l’MVP del match. Un colpaccio da 90 per il Presidente Garofalo che si assicura le prestazioni di una delle migliori interpreti del ruolo nel panorama della B1ed una giocatrice su cui investire anche in futuro. “Siamo felicissimi – dichiara il numero uno della società modicana – di poter dare il benvenuta a Sofia. La conosciamo bene per averla affrontata da avversaria ma anche per tutte le recensioni positive che abbiamo ricevuto. Quando è nata la possibilità di portarla a Modica non ci abbiamo pensato due volte. Siamo sicuri che il suo arrivo accrescerà notevolmente le potenzialità della nostra squadra per un girone di ritorno tutto da vivere. Come società abbiamo fatto il massimo per mettere a disposizione dei nostri tifosi una squadra competitiva. Sono sicuro che non ci faranno mancare il loro apporto”. Fortemente voluta da coach D’Amico, Barbaro è una giocatrice moderna che fa dell’attacco la sua arma migliore. Estremamente meticolosa, cura nei minimi dettagli la preparazione fisica e tecnica alla partita. Nonostante la giovane età può vantare già numerose esperienze di rilievo a Trento, Soverato e l’ultima a Crotone. Proprio con le calabresi lo scorso novembre fu protagonista assoluta del match finito 3-2 per le modicane al geodetico. Una partita che è rimasta impressa nella memoria della palermitana: “Ricordo benissimo quella partita, eravamo sopra noi e sembravamo in possesso del match. Fu il pubblico a dare alle nostre avversarie la spinta decisiva per la rimonta. Adesso non vedo l’ora di giocarci e di averli dalla mia parte”. Barbaro sarà a disposizione di coach D’Amico già sabato per la delicatissima sfida contro Castellana Grotte proprio al Geodetico alle ore 15.00

