Il Vespa Club Pozzallo ha inaugurato la sua prima sede. A darne la benedizione Don Michele Iacono che per l’occasione è arrivato in vespa. Questo evento – ha detto il Vice Sindaco Raffaele Monte – fortemente voluto dal Presidente Orazio La Pira e da tutto il direttivo, segna un momento importante per la comunità, celebrando la passione per le due ruote e la dedizione di coloro che hanno contribuito alla nascita del club per godere di un’atmosfera festosa e amichevole. ‎

