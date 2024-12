Versi di Luce tra Poetry Slam, proiezioni e la cerimonia di premiazione

Dopo la giornata del 12 dicembre che nella mattinata ha visto il Cineteatro Aurora di Modica inondato dalla creatività magica delle scuole del territorio che si sono espresse con i loro corti a tema “La poesia è in tutti e di tutti”, la programmazione del Festival internazionale di CinemaPoesia “Versi di Luce”, giunto alla sedicesima edizione, continua in parallelo a Modica e a Gela.

Giorno 13 dicembre si inizia alle ore 10.00 a Modica in Cineteca con la proiezione del lungometraggio in concorso “En attendant Casimiro” (Aspettando Casimiro)..

Alle ore 18.30, sempre in Cineteca, verrà proiettato il lungometraggio “Between silence & sin” (Tra si-lenzio e peccato).

A Gela dalle ore 18.00 al Civico 111 sarà la volta dei corti di videopoetry e di videoclip in concorso.

Il programma della serata prevede alle ore 19.30 lo svolgimento del Versi di Luce Poetry Slam, evento eccezionale per la città di Gela.

Il Poetry Slam è una competizione in cui i poeti recitano i loro versi, gareggiano fra loro e vengono va-lutati da una giuria composta da cinque elementi estratti a sorte tra il pubblico.

La competizione è diretta dall’Emcee (Master of Ceremony). È una produzione artistica che nasce dalla strada e crea un legame tra scrittura e performance, realizzata con grande economia di mezzi. È una forma poetica popolare, declamatoria e spesso si avvale di una recitazione a ritmo serrato.

Il finalista della gara di poeti di giorno 13 dicembre accederà alla finale regionale della Lega Italiana Poetry Slam e chi vincerà quest’ultima rappresenterà la Sicilia alla finale nazionale.

Giorno 14 dicembre a Modica alle ore 10.00 in Cineteca verrà proiettato il lungometraggio in concorso “Mozart’s sister” (La sorella di Mozart).

In serata ci si sposterà a Gela per la Cerimonia di premiazione alle ore 18.00 al Civico 111 con la proiezione delle opere vincitrici nelle varie sezioni e l’assegnazione dei premi conferiti da una giuria internazionale.

Saranno presenti registi e attori, ospiti del Festival, ma anche operatori ed esperti del settore cinemato-grafico.

Il claim “La poesia è in tutti e di tutti” sta riscuotendo numerosi apprezzamenti e l’entusiasmo del pub-blico ai vari appuntamenti inseriti nel programma del Festival è segno della validità dell’evento.

Il “Versi di Luce”, anche in questa edizione, sta raggiungendo l’obiettivo prefissato e, soprattutto per la versione inedita di quest’anno, sta mostrando la capacità di rinnovamento, di versatilità, di cambiare ritmo di marcia per percorrere sentieri culturali, artistici, sociali ed espressivi diversificati e sempre nuovi.

Il Festival gode del sostegno della Regione Siciliana Assessorato Sport, Turismo e Spettacolo, della Si-ciliafilm Commission e del Ministero della Cultura, del patrocinio del Comune di Modica e del Comu-ne di Gela, con partners istituzionali C.T.C.M., I.F.F.S. (International Federation of Film Societies), F.I.C.C. (Federazione Italiana Circoli del Cinema), F.I.C.C. Centro regionale Sicilia, F.C.S. (Coordina-mento dei Festival del Ci

nema in Sicilia), L.I.P.S. (Lega Italiana Poetry Slam).

Il programma del Festival si può consultare nel sito www.versidiluce.com

Salva