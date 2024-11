Aeroporto. Aeroitalia torna sui suoi passi e resta a Comiso

Aeroitalia fa dietrofront e prosegue la regolare programmazione dei voli da e per l’aeroporto di Comiso. La decisione odierna arriva a seguito del confronto con SAC, la società che gestisce gli aeroporti di Catania e Comiso. L’accordo raggiunto tra le parti mira a rispondere in maniera concreta alle esigenze di mobilità dei viaggiatori e a sostenere lo sviluppo del territorio. Nico Torrisi, Amministratore Delegato di SAC, accoglie con favore la scelta di Gaetano Intrieri, Amministratore Delegato di Aeroitalia, di mantenere attive le operazioni sull’aeroporto di Comiso, considerandola un importante segnale di responsabilità nei confronti dei passeggeri e della comunità.

“Reputo positiva la permanenza di Aeroitalia a Comiso. E’ però necessario che lo scalo possa avere questa compagnia unita ad altri vettori per potenziare destinazioni e servizi ai passeggeri. E’ il momento dell’unione di tutti gli attori istituzionali per il bene dello scalo casmeneo e quindi del territorio: la SAC, le istituzioni locali e regionali e il governo nazionale. Sul fronte degli investimenti vi sono 3 milioni di euro da parte della Regione per incrementare il traffico passeggeri, i quali si aggiungono ai 20 milioni di Fondi FSC per area cargo e per i collegamenti e la viabilità esterna dello scalo. Sono tutte misure fondamentali per il futuro di Comiso che si uniscono al completamento della Ragusa-Catania e all’attesa per il bando della continuità territoriale”.

Lo afferma il senatore Salvo Sallemi di Fratelli d’Italia che prosegue: “Proprio sulla continuità territoriale si è concentrato il mio impegno di parlamentare con interrogazioni e interlocuzioni. Ho avuto modo di promuovere incontri istituzionali con i funzionari del Ministero dei Trasporti, con i dirigenti della Regione Siciliana, gli esponenti della SAC e i funzionari della Commissione Europea. La continuità territoriale rappresenta una necessità assoluta per l’aeroporto di Comiso e per il sud est siciliano. Basti pensare che – secondo un recente studio commissionato sui fruitori dello scalo – è ritenuto insoddisfacente il numero di collegamenti aerei verso Roma e Milano e si giudicano non convenienti le tariffe medie da Comiso verso le due destinazioni”-

“Purtroppo la continuità territoriale – per il fallimento di Alitalia da un lato e poi per l’arrivo della pandemia dall’altro – non è potuta partire con l’espletamento dei bandi a livello europeo. Dalle interlocuzioni che abbiamo avviato occorre la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale per l’attivazione degli oneri di servizio pubblico per lo scalo di Comiso e avere quindi la tangibile possibilità dell’avvio delle tariffe agevolate”.

Salva