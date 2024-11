Riapre da oggi al traffico la Circonvallazione di Pozzallo

L’importante circonvallazione di Pozzallo fu realizzata negli anni 80 al servizio del porto e della zona industriale Modica Pozzallo. Per circa un ventennio rimase chiusa.

Nei primi anni del 2000 nella prima Amministrazione di Roberto Ammatuna fu aperta per la prima volta al traffico. Proprietaria della strada era fino al febbraio 2020 l’ASI, fino quando per una discutibile legge regionale, fu trasferita purtroppo nella proprietà del Comune di Pozzallo. Nel febbraio di quest’anno, l’arteria stradale è stata chiusa al traffico autoveicolare per problemi di sicurezza. Il Libero Consorzio Comunale ha eseguito i lavori di messa in sicurezza e l’ha riconsegnata al Comune di Pozzallo nei giorni scorsi. Oggi, dopo gli ultimi interventi, con personale del servizio di manutenzione comunale e con l’impresa dei rifiuti, viene riaperta ufficialmente alla circolazione stradale con il vincolo dei 70 km/h. L’obiettivo, così come concordato con il Libero Consorzio è quello di trasferirla definitivamente alla Provincia Regionale di Ragusa fra qualche mese. Il sindaco Roberto Ammatuna: si tutela finalmente l’incolumità dei cittadini di Pozzallo, eliminando dal traffico cittadino la circolazione dei mezzi pesanti e si

dà una boccata d’ossigeno all’intera economia del sud-est della provincia di Ragusa.

