Al via mercoledi’ 18 la XXV Edizione di Pordenone Legge

Al via mercoledì 18 settembre la XXV edizione di Pordenonelegge, in programma fino a domenica 22. Lo sguardo sul nostro tempo sarà il filo rosso portante della Festa del libro, da quest’anno anche Festa della libertà: nel corso delle cinque giornate della rassegna si avvicenderanno oltre 600 autrici e autori italiani e internazionali, protagonisti di 334 eventi in 43 sedi fra Pordenone e il Friuli Venezia Giulia, con 60 anteprime editoriali riservate al festival. Potete sfogliare il programma completo qui. Ricordiamo che sono tre quest’anno gli appuntamenti inseriti nella nostra formazione permanente che trovate in calce tra i corsi: con Antonio Padellaro mercoledì 18, con Susanna Tartaro sabato 21 e con Federico Rampini domenica 22 (iscrizioni su www.formazionegiornalisti.it).

