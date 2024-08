Tamara Civello nominata direttore amministrativo all’Asp di Catania

La pozzallese Tamara Civello, è il nuovo direttore amministrativo dell’Azienda Sanitaria di Catania, A nominare la Civello è stato il direttore generale dell’Asp catanese, Giuseppe Laganga Senzio, che ha completato così la governance dell’azienda. Tamara Civello, andrà ad affiancare Giuseppe Reina, direttore della direzione sanitaria aziendale. Una scelta travagliata, visto che a contendersi la nomina oltre alla Civello, che pare sia stata una sorpresa, figurava tra i prescelti a ricoprire il ruolo di direttore amministrativo Sabrina Cillia, già dirigente all’Asp di Enna, che ha lavorato a stretto contatto con Francesco Iudica, cognato dell’On. Raffaele Lombardo. La decisione della nomina della Cillia era data per scontata, ma come si dice in gergo sportivo, è stata battuta sul filo del rasoio dalla pozzallese Civello, che a quanto è dato sapere, ha grande stima in assessorato regionale.



Salva