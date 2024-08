Ferragosto a ritmo di musica con i dj di RadioRTM a Pozzallo

La più bella musica di sempre per la vigilia di Ferragosto è a Pozzallo. A ritmo dance, che ha fatto ballare milioni di persone nelle più belle balere e discoteche d’Italia. L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Roberto Ammatuna e la complicità del Vice Sindaco Raffaele Monte, con la partecipazione di RadioRtm, ha organizzato per la vigilia di Ferragosto, un grande evento di musica e animazione, con le hit parade dei brani che hanno fatto crescere e innamorare intere generazioni. “Summer Night with RadioRtm” è un format che con il suo tour, sta toccando le più belle location turistico-balneari del Ragusano, facendo diventare i luoghi di assembramento, e in quest’occasione l’anfiteatro Pietrenere, un punto di ritrovo per tanti giovani e famiglie, dove musica, effetti speciali, dj, vocalist, la diretta sul network “RadioRtm”, si mescoleranno tra di loro, creando un’atmosfera esplosiva e coinvolgente, capace di far divertire tutte le fasce d’età. Tecnici e operai saranno al lavoro sul litorale Bandiera blu, per montare il mega allestimento e la scenografia che immergerà i presenti in un ambiente magico, colorato, dove il sano divertimento sarà la stella polare dell’evento. Si comincia alle ore 22 del 14 agosto, con la diretta radiofonica che inizierà a partire dalle ore 20,30 circa e che richiamerà a raccolta tantissimi giovani. Naturalmente l’ingresso è gratuito, lo spettacolo è completamente offerto ai residenti e turisti dal Palazzo di Città. Per i più fortunati sono previsti anche regali e tante sorprese, per tutti invece suggestioni incantevoli sotto il cielo stellato. Sarà la giusta occasione per divertirsi e ballare, per staccare la spina e farsi guidare dal suono e da performance di diversi artisti che calcheranno il palcoscenico allestito sulla battigia. Il resto sarà magia. E se ne avrete ancora per il pomeriggio successivo, dalle 16 alle 20, sempre sulla stessa location si ballerà nel giorno di Ferragosto, sempre con i migliori dj nostrani, che conquisteranno i cuori di tantissimi giovani, che resteranno ancorati a Pozzallo, senza doversi spostare per andare chissà dove alla ricerca di tanta buona musica e soprattutto tanto divertimento. Vi aspettiamo! Non perdete questa grande occasione

