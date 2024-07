Un tir ha perso il carico che trasportava mentre percorreva la ex SS 115 poco prima della rotatoria Dente Crociccia a Modica. Traffico bloccato. Sul posto polizia locale, polizia di stato e vigili del fuoco. Il mezzo pesante viaggiava in direzione Ragusa quando le sponde laterali si sono improvvisamente aperte, sversando decine di sacchi per la trafficatissima arteria.

Salva