Pozzallo. Canta che ti passa… l’assessorato allo spettacolo vince su tutti gli altri?

Orietta Berti più forte dell’edilizia scolastica o della manutenzione delle strade. “Canta che ti passa” verrebbe da dire, vedendo la Delibera n. 133 della Giunta Municipale dello scorso 5 luglio, con la quale si destinano 150 mila euro all’organizzazione della manifestazione denominata “MareFestival” dove, appunto, uno dei pezzi forti sarà il concerto dell’Orietta nazionale il prossimo 29 luglio. Fondi che potevano essere tranquillamente destinati a risolvere uno dei tanti problemi che i cittadini segnalano quotidianamente. Buttiamo lì le prime due idee: la manutenzioni di alcuni edifici scolastici fatiscenti e le altrettanto fatiscenti strade comunali, compresa l’ormai famigerata circonvallazione. Attenzione però. La nostra non è la solita polemica demagogica/ populista di mezza estate. Anche se viene sempre buona l’espressione latina “Panem et Circences”, far divertire il popolo per non farlo concentrare sui reali problemi di tutti i giorni. Gli stessi fondi a Modica, per restare nelle vicinanze, sono stati destinati ai Servizi Sociali per aiutare chi ha veramente bisogno attraverso diversi progetti inclusivi. Ma facciamo un passo indietro. Nel mese di gennaio del 2024 l’Assessorato Regionale alla Famiglia e al Lavoro destina 3 milioni di euro a favore di pochi comuni siciliani che si trovano costretti ad affrontare il fenomeno dell’immigrazione clandestina. A Pozzallo, come del resto a Modica e Ragusa, vanno 150 mila euro che, successivamente, verranno incrementati con la seconda tranche che sarà ripartita in base al numero di migranti transitati nel territorio comunale. Sono fondi “liberi”, cioè non vincolati per un preciso fine. Ogni Comune decide in autonomia come e dove spenderli. Il Comune di Pozzallo ha scelto di investirli in questo cartellone di 6 eventi che comprende anche Dargen D’Amico, le Fontane Danzanti, Uccio De Santis, Nathalie Arts e il Cabrera Fest. Non stiamo qui a contestare la legittimità della scelta della Giunta pozzallese, per carità. Semmai potremmo obiettare sull’opportunità di dare priorità agli spettacoli piuttosto che alle urgenze/emergenze che la città deve affrontare quotidianamente. Cosa ne pensano, per esempio, gli assessori alle Manutenzioni, agli Enti locali, allo sport o alla Pubblica Istruzione che devono fronteggiare continuamente richieste e lamentele da automobilisti stremati dalle condizioni delle strade o da genitori preoccupati per lo stato di conservazioni di alcuni edifici scolastici? Si dà la priorità allo spettacolo rispetto alle manutenzioni per una precisa programmazione o dobbiamo pensare che arrivare a questi fondi sia stato come scalare la cima di un monte troppo alto da scalare per gli assessori Zacco, Azzarelli, Scolaro e Morana? A Pozzallo arriverà la seconda rata di questi trasferimenti, probabilmente sarà pari a quella già ricevuta. Aspettiamo di capire quale assessorato arriverà per primo in questo particolare gran premio della montagna, per usare un linguaggio ciclistico. Ma d’altronde…fin che la barca va, lasciala andare……

