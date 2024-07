Sguardo sul Mondo… di Giannino Ruzza

L’ex presidente russo Dmitry Medvedev avverte che l’adesione dell’Ucraina alla NATO “è, di fatto, una dichiarazione di guerra”. Il commento è stato fatto in risposta ai membri della NATO che avevano promesso che avrebbero sostenuto l’adesione dell’Ucraina alla loro alleanza. Milwaukee (Wisconsin) – Kai Madison Trump, 17 anni, la figlia maggiore di Donald Trump Jr., ha fatto il suo debutto politico pronunciando un discorso su suo nonno, Donald Trump. La diciassettenne ha raccontato aneddoti dell’ex presidente che la sfidava a golf, si vantava dei suoi voti con gli amici e distribuiva snack quando i suoi genitori non guardavano. Kai ha riconosciuto che l’ex presidente è percepito negativamente da molti, ma ha detto: “Lo conosco per quello che è veramente. È molto premuroso e amorevole. Vuole davvero il meglio per questo Paese”. Barron Trump, figlio dell’ex presidente Donald e Melania Trump, ha fatto il suo debutto politico durante una manifestazione elettorale a Doral, in Florida, il 9 luglio. Il diciottenne ha salutato con la mano la folla che cantava il suo nome ma non ha pronunciato una sola parola. La storia di JD Vance Il senatore nominato da Trump, vice-presidente JD Vance (R-Ohio), legislatore e autore di “Hillbilly Elegy” ha raccontato la sua storia profonda e complessa, iniziata in Ohio, dove è stato cresciuto da sua nonna, in gran parte a causa dei problemi di abuso di sostanze di sua madre. Passò dall’America centrale al Corpo dei Marines e poi alla Yale Law School, dove incontrò sua moglie Usha, figlia di immigrati indiani. Jane Timken, membro del comitato nazionale repubblicano dell’Ohio, ha detto di conoscere la storia del signor Vance sulla “nonna dura” che lo ha cresciuto. “Anch’io sono una donna dura”, ha detto Timken. Vance, ha aggiunto, era intelligente, premuroso e intelligente ma anche un combattente. Il candidato, un ex venture capitalist, è passato da “Never Trumper” nel 2016 a una delle forze intellettuali emergenti nel movimento MAGA. Vance ha fatto eco alle opinioni dell’ex presidente Trump sulla guerra in Iraq, che ha definito una “disastrosa invasione”; mentre sulla Cina, ha dichiarato che commercialmente i musi dagli occhi a mandorla hanno vinto, definindolo un “dolce accordo commerciale”, e altro ancora. Il suo messaggio della RNC era anche esplicitamente rivolto agli stati del Midwest che saranno fondamentali per una vittoria repubblicana a novembre, tra cui Pennsylvania e Wisconsin. Inoltre Vance ha promesso di essere “un vicepresidente che non dimentica mai da dove viene”. Viva l’America.