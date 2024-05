Il Festival di Cannes parla un pò modicano con l’hairstylist Gianni Di Raimondo

C’è un po’ di Modica nella 77esima edizione del Festival di Cannes. Questo grazie alla presenza tra gli hairstylist selezionati per la cura delle acconciature delle dive che sfilano sulla famosa “Croisette” del parrucchiere modicano Gianni Di Raimondo. 39 anni, docente di acconciatura presso la scuola Esfo – Grimaldi di Modica, Di Raimondo è stato selezionato tra migliaia di candidati in tutta Europa per far parte della nutrita squadra che compone il settore acconciatura del Festival del cinema più importante al Mondo. Le sue doti, la sua innovazione tecnica e stilistica, il suo continuo aggiornarsi per seguire le ultime mode del momento ma anche una discreta conoscenza delle lingue straniere sono qualità che alla lunga sono risultate decisive nella scelta degli organizzatori che ogni anno sottopongono qualsiasi professionista che lavori nel backstage ad una rigidissima selezione. Gianni Di Raimondo è stato presente fin dal primo giorno e si è distinto tra i tanti colleghi che stanno lavorando intensamente nella cura della bellezza delle dive europee e americane. Domenica terminerà le proprie fatiche e da lunedi sarà nuovamente tra i banchi con i suoi amati studenti.

