Motyka Bike School. A Carlentini buone prestazioni alla V^ tappa di Coppa Sicilia

Domenica di gare per la Motyka Bike School Modica, che ha partecipato alla V^ tappa di Coppa Sicilia che si è disputata a Carlentini. Nel piccolo centro aretuseo, i gialloneri del duo tecnico Melilli – Tagliarini si sono fatti valere con delle belle prestazioni che lasciano ben sperare per il futuro del giovane sodalizio modicano. A Carlentini si è registrato il debutto nella categoria Mini PG (che non stila una classifica) del piccolo Pietro Covato. Per quanto riguarda la gara agonistica, nella categoria G1 femminile, Sandra Covato (sorellina di Pietro) si è piazzata in undicesima posizione. Nicolò Tagliarini, invece, ha vinto nella categoria G2 maschile, dove ci sono da registrare anche il quarto posto di Simone Adamo e la ventesima posizione di Gabriele Aprile. Nella categoria G3 maschile, Andrea Giannone ha concluso in tredicesima posizione, mentre al suo esordio Filippo Parisi si è classificato trentacinquesimo. Nella categoria G4 maschile, diciottesima posizione per Simone Medaglia, mentre Raffaele Palazzolo ha concluso al ventitreesimo posto nella categoria G6 maschile. “Anche ieri – dichiarano i due tecnici della Motyka Bike School Modica – i nostri piccoli atleti hanno dato il massimo e questo al di la dei risultati ottenuti è quello che più conta. Tutti stanno crescendo sotto diversi punti di vista e – continuano – questo ci lascia tranquilli e speranzosi per il futuro. Ora -concludono Melilli e Tagliarini – continueremo a lavorare per preparare al meglio la prossima tappa in programma a Licata il 9 giugno

