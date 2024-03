Pozzallo in apprensione per il DG della Fiorentina Joe Barone

Il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna scrive su Facebook: “Forza Joe”. E’ chiaro il riferimento a Joe Barone, attuale direttore generale della Fiorentina ma di origini pozzallesi. Il dirigente viola è ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano in gravissime condizioni. Ha accusato un malore intorno alle 15 di domenica, mentre era in albergo a Cavenago di Brianza, poche ore prima del match dei viola con l’Atalanta al Gewiss Stadium di Bergamo. Choc nel gruppo viola e il club ha chiesto subito di poter non giocare la partita, che infatti è stata «rinviata a data da destinarsi», come apparso sui maxischermi dello stadio attorno alle 17 un’ora prima del fischio d’inizio.

Barone ha avuto un arresto cardiaco ed è stato soccorso dallo staff della Fiorentina, in particolare dal medico sociale, che ha immediatamente chiamato i soccorsi. In quel momento la Fiorentina si trovava in ritiro al «Devero Hotel», non distante dall’A4, ed era in attesa del trasferimento a Bergamo per la partita. Le condizioni di Barone – cittadino statunitense ma nato in Sicilia – sono parse subito molto serie: per questo il 118 ha inviato in zona automedica e ambulanza, con la quale il dg della Viola è stato trasferito all’ospedale San Raffaele di Milano in codice rosso. I medici si sono riservati la prognosi e il dirigente è ricoverato in terapia intensiva.

