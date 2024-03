Scontro un’auto e una minicar a Scicli, una 15enne è rimasta ferita. L’incidente è avvenuto in Contrada Cozzo Pilato. Un’Alfa 147 condotta da un uomo si è scontrata, per cause da accertare, con una minicar condotta dalla ragazza che ha avuto la peggio ed è stata trasportata in Ospedale Maggiore “Nino Baglieri” di Modica.

