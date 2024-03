Modica. A scuola si parla di violenza

Martedì 12 Marzo nei locali del plesso “8 Marzo” dell’istituto comprensivo “Santa Marta-Ciaceri” di Modica, gli alunni di terza e di quinta incontreranno la Dottoressa Rosalba Capaccio Dirigente della Polizia di Stato, per parlare di violenza in generale e di violenza di genere in particolare.

Gli interventi a partire dalla scuola Primaria sono preziosi poiché aiutano i bambini a conoscere e a gestire le emozioni al fine di abbattere comportamenti scorretti. La violenza di genere è un fenomeno di natura strutturale e culturale conseguenza di pregiudizi e stereotipi nei confronti delle donne. Il percorso affrontato dagli alunni è partito dalla conoscenza di figure femminili che, con forza e determinazione, hanno dimostrato di cambiare la loro storia entrando in universi solitamente dominati da figure maschili.