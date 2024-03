l nuovo formato  Champion’s League 2024-25

foto: EFE

L’UEFA ha reso noto il nuovo format che verrà applicato per la Coppa dei Campioni a partire dalla prossima stagione. Prevista la partecipazione di 36 squadre dalle attuali 32. Tutte le squadre giocheranno otto sfide, quattro in casa e quattro in trasferta. Per determinare le otto rivali, le squadre saranno classificate in quattro gruppi di teste di serie e ciascuna squadra dovrà affrontare due rivali di ciascuno di questi gruppi. Dopo la fase a gironi ci saranno i playoff, come avviene attualmente. Agli ottavi di finale accederanno direttamente le prime otto squadre classificate, mentre quelle dalla 9a alla 24a si sfideranno in un cross-match per guadagnarsi il posto alla fase successiva. Le squadre che si classificheranno dal 25esimo in poi verranno eliminate, senza accesso all’Europa League. Nella fase a eliminazione diretta, i posti occupati dal nono al sedicesimo posto saranno teste di serie nel sorteggio per gli spareggi, il che significa che affronteranno una squadra tra la 17a e la 24a, in linea di principio con il ritorno in casa. Per raggiungere la Champions League, i club continueranno a dipendere dalla classifica finale occupata nei rispettivi campionati nazionali e dalla posizione di ciascuna federazione nella classifica per coefficienti UEFA.

