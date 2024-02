Ancora una sconfitta per il Frigintini calcio, vince l’Avola

Un’altra domenica sfortunata per i rossoblù del Frigintini calcio Città di Modica, che disputano una buona gara contro la vice capolista Città di Avola ma due disattenzioni difensive generano l’ennesima sconfitta. Due episodi capitati il primo dopo 3’ di gioco del secondo tempo (complice un falso rimbalzo del pallone) e Di Dio pronto a calciare sotto la traversa il pallone del vantaggio ospite e il secondo al 26’. Minuto in cui viene assegnato un calcio di punizione indiretto alla squadra ospite dentro l’area di rigore del Frigintini. I rossoblù si attardano a piazzarsi mentre Ruiz è lesto per la ripresa del gioco e mette La Bruna nelle condizioni di calciare il pallone nella porta sguarnita (Ruffino si trovava nei pressi del punto della ripresa del gioco) per il doppio vantaggio. A questo punto la gara poteva considerarsi indirizzata verso un successo esterno. Detto dei due gol che hanno deciso il match, lo stesso ha visto un primo tempo nel corso del quale i rossoblù locali hanno ribattuto azione su azione ai tentativi della squadra ospite di sbloccare il risultato. Molti i cross in area di rigore del Frigintini controllati dai difensori, con Ruffino che non è stato particolarmente impegnato, mentre i locali si lamentano per un calcio di rigore non concesso per un fallo (netto) su Sangiorgio ed una girata al volo di Giurdanella che proprio in chiusura di tempo ha sfiorato il gol del vantaggio interno. Nella ripresa i due gol e poi i tentativi, da parte di Buscema e compagni di realizzare almeno il gol della bandiera. Lo negano il portiere ospite su tiro di Davide Calabrese e una traversa colpita da Damiano Buscema in pieno recupero. 2-0 per gli ospiti al triplice fischio finale del direttore di gara e Frigintini che preparerà la prossima gara con la consapevolezza che non potrà disporre di Gigi Pianese e di Wally Arafa.

FRIGINTINI 0

CITTA’ DI AVOLA 2

Frigintini: Ruffino, Assenza (60’ Pricone), Ravalli, Buscema, Pianese (46’ Blandino), Wally, Sangiorgio, Fusca, Drago (75’ Barresi), Noukri (75’ D. Calabrese), Giurdanella. In panchina: Caruso, Rosa, Avola, Scarso, F. Calabrese. All. Samuele Buoncompagni

Città di Avola: Santillo, Giannetto, Toscano, Magro (90’ Gomez), Caldarella, Di Dio, Cavallo (92’ Argentino), Butera, Germano (57’ La Bruna), Ruiz (84’ Ramella), Alfò (68’ Pandolfo). All. Attilio Sirugo.

Arbitro: Giorgio Fragalà (Acireale), Assistenti: Sergio Privitera (Catania), Davide Belfiore (Acireale).

Reti: 48’ Di Dio, 71’ La Bruna

