Vittoria arrestato 26enne pregiudicato per furto in appartamento

Gli agenti del Commissariato di P.S. di Vittoria, sono intervenuti presso un’abitazione a Vittoria, a seguito di segnalazione di furto che si stava perpetrando in quel momento. Giunti immediatamente sul posto, gli agenti hanno colto in flagranza il ladro con vari oggetti atti allo scasso. Si tratta di un giovane ventiseienne noto pregiudicato locale con numerosi precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio. È stato tratto in arresto e successivamente condotto presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.

