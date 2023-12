Modica. Domenica 17 il primo Open Day del P.ppi Grimaldi

Domenica 17 dicembre le porte dell’Istituto Principi Grimaldi di Modica si apriranno ai nuovi aspiranti iscritti che insieme alle famiglie potranno visitare i laboratori dello storico istituto modicano che da decenni è garanzia di qualità e serietà. Alberghiero, Agrario, Ottico e da quest’anno anche Benessere grazie alla collaborazione con la scuola di formazione ESFO compongono l’offerta formativa “grimaldiana” che sarà possibile visitare per la prima volta domenica e poi in altre due occasioni (14 e 28) nel mese di gennaio. A questi si aggiungono i corsi serali per lavoratori e la possibilità del convitto che da sempre rappresenta un fiore all’occhiello dell’Istituto diretto dal prof. Bartolomeo Saitta. Sarà l’occasione per tantissimi studenti di poter vedere in prima persona il loro probabile futuro didattico in un periodo in cui non è facile sapersi orientare tra le tante offerte e fare la scelta giusta. La scuola sarà aperta dalle 9 alle 19 nella sede centrale di Via Fabrizio per gli indirizzi Alberghiero, Agrario e Ottico e nel distaccamento di Via Sorda Sampieri per l’Operatore del Benessere.

