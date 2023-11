Ragusa calcio sabato a Locri per affrontare il San Luca

Il Ragusa calcio ha completato, con l’allenamento di rifinitura odierno, la fase di preparazione che anticipa il match valido per la tredicesima giornata di campionato di Serie D, girone I, in trasferta con il San Luca. La partita, infatti, si giocherà in anticipo, come richiesto dai calabri e concordato dalla società azzurra, sul campo neutro di Locri. Il match prenderà il via alle 14,30 di domani, sabato 11 novembre. Il tecnico Giovanni Ignoffo dovrà fare a meno dello squalificato Maltese e degli infortunati Ejjaki ed Oggiano mentre Khoris è stato messo da qualche settimana fuori rosa. In dubbio anche Cardinale alle prese con un’infiammazione all’adduttore. Il Ragusa ha dovuto riposare domenica scorsa dopo la rinuncia al campionato da parte del Lamezia. L’ultima gara disputata dagli azzurri quella vittoriosa, nel turno infrasettimanale dell’1 novembre, sul campo dell’Acireale. “Abbiamo dovuto cambiare il cronoprogramma in vista della gara in programma in Calabria – afferma mister Ignoffo – visto che la stessa è stata anticipata di 24 ore. Abbiamo recuperato qualcuno degli acciaccati, qualche altro giocatore ha recuperato le forze. Stiamo lavorando, cercando di correggere gli errori e guardando con occhio positivo il percorso che abbiamo davanti. Il San Luca è in fondo alla classifica? A noi non deve interessare quanti punti hanno gli altri ma dobbiamo pensare solo all’itinerario che abbiamo da compiere oltre al percorso che dobbiamo proporre noi. Ecco perché è necessario rimanere concentrati sul nostro lavoro e continuare a lavorare per migliorare, pensando soprattutto alla crescita generale. I risultati sicuramente sono quelli che ti fanno operare meglio e correggere ancora di più gli errori ed è il momento migliore questo qui in quanto veniamo da una ministriscia positiva. E’ chiaro che andiamo a giocare con il San Luca con l’intento di fare del nostro meglio”.

