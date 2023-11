Pozzallo. Cittadini “arrabbiati” al Centr

Cittadini “arrabbiati” stamani al Centro Com, presso l’ufficio idrico, con la nuove bollette della Iblea Acque, tutti a chiedere lumi sui nuovi importi “maggiorati”, stando a quanto riferito, “senza che nessuno sia venuto a controllare il reale consumo dell’acqua”. Cittadini con le bollette in mano che si chiedevano “perché ogni anni il mio consumo è stato di 70/80 euro, costante negli ultimi 10 anni, ed ora il consumo si aggira sui 160 euro?”. La risposta è stata data dal sindaco Roberto Ammatuna in un video diffuso nei giorni scorsi dalla pagina Facebook del Comune dove lo stesso primo cittadino prendeva le distanze da questi aumenti, dichiarando che la somma doveva essere equiparata ai costi degli altri Comuni iblei.

Stando a quanto visto nel video, il Comune di Pozzallo era uno dei più virtuosi fra quelli che consumano acqua. Con delle percentuali di consumi da parte di altri Comuni che nulla avevano di virtuoso, i cittadini di Pozzallo sono stati “costretti” a subire aumenti scriteriati, in barba al poco consumo del prezioso liquido.

I cittadini. Tutti con grande amarezza e preoccupazione soprattutto per le tariffe: “In un periodo come questo, dove si fa fatica ad arrivare a fine mese, mancava proprio l’aumento dell’acqua – spiega una signora pozzallese – sono qui per chiedere un riconteggio e magari una dilazione, perché davvero non so dove trovare i soldi, con tutte queste bollette che arrivano”.

Le segnalazioni all’ufficio idrico sono diverse: “Ho consumato meno acqua, ma pago di più. Questa volta senza dare una motivazione”. Qualcuno suggerisce una raccolta di firme con tanto di avvocato al seguito. Di sicuro, molti non pagheranno in attesa di una contestazione. Per taluni, sembra l’avvio di una privatizzazione dell’acqua che nessuno aveva chiesto.

Salva