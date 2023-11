Al WEA “World Entertainment Awards” a Hollywood ci sarà anche il modicano Joseph Lu

L’artista modicano Giuseppe Lucenti (alias Joseph Lu), sarà ospite il 28 novembre al festival della canzone italiana in Polonia e il 2 febbraio 2024, parteciperà a Hollywood (Los Angeles) al WEA“ World Entertainment Awards”, il massimo riconoscimento per i creatori di contenuti di intrattenimento e l’unico premio a riunire l’intera gamma dell’intrattenimento in un premio unito.

I World Entertainment Awards sono anche il luogo in cui i migliori talenti del mondo si riuniscono per una notte di glamour, riconoscimenti, networking e celebrazione dell’eccellenza nel settore dell’intrattenimento.

Proprio nella suddetta data si riuniscono i più grandi e brillanti artisti del cinema, della musica, della televisione e di altri campi creativi per celebrare il meglio e il più creativo dell’anno. L’evento è noto per i suoi arrivi glamour sul tappeto rosso di Hollywood, costellati di stelle, e per le spettacolari esibizioni dal vivo.

Ciò che distingue veramente il World Entertainment Awards (WEA) è il livello di prestigio e riconoscimento che deriva dalla vittoria di uno dei suoi ambiti premi. Una vittoria ai WEA è un vero indicatore di eccellenza e un coronamento per qualsiasi artista nel proprio campo.

Il World Entertainment Awards è l’evento principale per riconoscere e celebrare l’eccellenza nel settore dell’intrattenimento globale. Dalla musica, ai film, agli influencer sociali, dalla commedia alla televisione e oltre, fino ai creatori di app, il World Entertainment Awards onora il talento eccezionale e i contributi di coloro che plasmano la nostra cultura e ispirano tutti noi.

I premi sono il culmine di un anno di duro lavoro, dedizione e creatività da parte di alcuni dei più grandi nomi del settore. La serata, alla quale è stato invitato a partecipare Joseph Lu, sarà piena di spettacoli indimenticabili, commoventi discorsi di accettazione, networking cruciale e moda glamour sul tappeto rosso.

I World Entertainment Awards non riguardano solo i premi e i vincitori, ma anche lo spettacolo, l’energia e la celebrazione delle arti. È un evento che unisce il settore, un momento imperdibile durante la stagione dei premi di Hollywood, ma anche la piattaforma globale che riconosce e mette in mostra talenti provenienti da tutto il mondo, con la presenza di nomi illustri dello spettacolo. “La mia presenza a questa grande manifestazione, in cui porterò il brano “Memories”, nomination per la colonna sonora, come “Best Classical Performance” agli W.E.A. World Entertainment Awards, una storia raccontata sui ricordi passati, sulle emozioni vissute, con riferimento alle origini, come si può scorgere dal video girato a tra Modica e Marzamemi , non può che essere motivo di orgoglio non solo per me ma per la Città di Modica che ho l’onore di rappresentare in questa manifestazione”. I vincitori del premio vengono scelti e votati da un gruppo di esperti, come vincitori/nominati ai GRAMMY, vincitori/nominati all’Oscar, dirigenti di importanti etichette discografiche e/o veterani selezionati del settore. Essere nominati o vincere il premio al World Entertainment Awards è considerato un risultato significativo, un momento luminoso e indimenticabile e un trampolino di lancio nella vita di un artista che vive per sempre . Sarà una notte da ricordare, ha detto Peppe Lucenti, (Joseph Lu), in cui i più brillanti del settore si riuniscono per celebrare i loro successi e per onorare l’eccellenza nell’intrattenimento.

