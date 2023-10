Santa Croce calcio non sa più vincere e domenica c è il Modica

Ancora due punti persi per il Santa Croce calcio che fra le mura amiche non riesce proprio a imporsi. I biancazzurri anche sabato scorso hanno evidenziato l’apatica pretendenza all’austerità in fase offensiva, sprecando l’ennesima occasione per conquistare quei punti che potevano allontanarli dalle zone basse della classifica. Di contro, invece, c’è stato un buon approccio alla gara, rispetto alle scorse volte, e una buona organizzazione di gioco che ha consentito al Cigno di presentarsi più volte al cospetto del portiere avversario. Peccato la poca lucidità sottoporta degli attaccanti biancazzurri che hanno sprecato occasioni su occasioni per cambiare il verso alla gara. La mole di gioco del Santa Croce sabato è stata costante e ha costretto gli avversari nella loro metacampo per oltre due terzi di gara. Il Cigno si è mosso bene e ha prodotto almeno sei palle gol nitide, senza però sfruttarne alcuna. È proprio da lì che mister Galfano dovrà cercare di trovare una soluzione, ma intanto già alle porte c’è l’importante sfida di domenica contro la capolista Modica.

Di seguito il commento di mister Angelo Galfano:

“Non posso rimproverare nulla ai ragazzi che ci hanno provato in tutte le maniere a vincere la partita. Nel primo tempo, a parte i primi dieci minuti, per mezz’ora abbiamo schiacciato i nostri avversari nella loro metacampo e abbiamo provato in tante maniere per sbloccare il risultato, ma, non siamo riusciti a metterla dentro. Anche nel secondo tempo non abbiamo mai rischiato niente, visto che loro non hanno mai tirato in porta, ma, nonostante tutto non siamo riusciti a concretizzare le occasioni create. Quando non fai gol non vinci, ma i ragazzi oggi hanno dato tutto e ripeto non posso rimproverargli niente. Raccogliamo un solo punto, ma, nell’ottica delle prestazioni che abbiamo sostenuto, meritiamo qualcosa in più. Paghiamo fortemente le tre sconfitte interne che non ci stavano, ma lo sappiamo che il calcio è così e bisogna accettarlo. Mi dispiace invece per i nostri tifosi che meritano altre soddisfazioni, così come i ragazzi che oggi ci tenevano particolarmente. Giriamo nuovamente pagina e guardiamo al prossimo impegno che ci vedrà giocare a Modica contro la capolista. Andremo lì a giocarcela così come abbiamo fatto nelle altre occasioni, quando abbiamo giocato fuori casa. Con molta umidità e con il dovuto rispetto per gli avversari andremo a farci la nostra partita, sperando di recuperare i giocatori che hanno marcato visita”.

Salva