Modica. Sospesi lavori per realizzazione antenna via Impastato

Sono stati sospesi in autotutela, i lavori per la realizzazione di un’antenna di 34 metri per le telecomunicazioni, in via Peppino Impastato a Modica. È stata assunta tale decisione, sulla scorta di una serie di motivazioni contenute nell’ordinanza apoosita.

L’Amministrazione comunale ha convocato per lunedì 6 Novembre, alle ore 10, i responsabili della ditta incaricata della costruzione dell’impianto, assieme ai tecnici del Comune di Modica, della Sovrintendenza di Ragusa, del Genio Civile, dell’ENAC, dell’ENAV, di EliSicilia, dell’ARpPA e del NOPE”

