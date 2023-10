Studenti derubati del Bonus studenti. A Modica numerose denunce

Hanno rubato il bonus studenti a centinaia di giovani che ne usufruiscono. La truffa è in tutta Italia e la stessa Modica non è rimasta immune. Ignoti hakerano gli account del bonus cultura entrando, così, nel portale App 18 e rubano i 500 euro stanziati per ogni studente 18enne dallo Stato. Sono una ventina i modicani che hanno presentato denuncia alla Guardia di Finanza e alla polizia postale. A scoprire tutto sono stati gli stessi studenti che, una volta entrati nel portale, hanno avuto l’amara sorpresa di leggere il messaggio che il bonus era stato già speso. Sostanzialmente, dopo avere raggiunto la maturità, appena si sono affacciati nell’età adulta, si sono imbattuti nella prima ’fregatura’. Tutto ciò significa che l’App ministeriale, alla quale si accede solo con Spid o carta d’identità elettronica, non è sicura giacchè consente l’inserimento di qualcuno diverso dall’avente diritto al bonus.

E non è la prima volta: già dal 2021 solo erano state centinaia le denunce per il bonus rubato agli allora diciottenni: sono passati due anni ma nulla è stato fatto.

Dal 31 gennaio e fino al 31 ottobre 2023 i neo diciottenni del 2004, che hanno, quindi, compiuto 18 anni nel 2022, possono registrarsi e richiedere il bonus cultura 18app di 500 euro sulla piattaforma www.18app.italia.it. Si tratta di un’agevolazione introdotta nel 2016 che regala di fatto ai diciottenni un voucher da 500 euro da spendere per acquisti in musica, cinema, libri e altro. Ricordiamo che il bonus cultura è strettamente personale e quindi non si può scambiare né rivendere o convertire in denaro e chi lo fa compie un reato.

