Si rinnova a Modica l’appuntamento con il “Perdono Micaelico” 

Si rinnova anche quest’anno, l’ormai tradizionale appuntamento con il “Perdono del Micaelico”, che giunge alla sua terza edizione. Lo ha annunciato nei giorni scorsi don Antonio Stefano Modica – rettore della Basilica Madonna delle Grazie – nella quale da tre anni insiste la presenza della suggestiva Grotta di San Michele. L’appuntamento è per questo pomeriggio, alle 19, Tra i privilegi spirituali che vanta la Basilica si riconosce quello dell’indulgenza plenaria, già da anni offerta ai fedeli durante i festeggiamenti della Madonna, con la Perdonanza Mariane. Insieme a questa – da qualche anno – il Perdono Micaelico, nella vigilia della festa dell’Arcangelo Michele.

L’Indulgenza è la remissione davanti a Dio della pena temporale per i peccati, già rimessi quanto alla colpa, che il fedele, debitamente disposto e a determinate condizioni, acquista per intervento della Chiesa, la quale, come ministra della redenzione, autoritativamente dispensa e applica il tesoro delle soddisfazioni di Cristo e dei Santi.La liturgia penitenziale presieduta da don Giuseppe Canonico, vicerettore del Seminario Vescovile di Noto, prevede un momento comunitario iniziale, per poi offrire a tutti i fedeli convenuti, la possibilità di accostarsi al sacramento della riconciliazione (confessione).

Per acquistare l’indulgenza plenaria è necessario adempiere tre condizioni: confessione sacramentale, comunione eucaristica e preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Si richiede inoltre che sia escluso qualsiasi affetto al peccato anche veniale.

