Misure di prevenzione disposte dal Questore di Ragusa

Prosegue in tutto il territorio provinciale l’attività di prevenzione e controllo del territorio con l’attuazione di specifici servizi delle Forze dell’Ordine disposti dal Questore alla luce delle tematiche trattate in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e attraverso l’irrogazione di misure di prevenzione adottate nei confronti di soggetti pregiudicati la cui condotta è stata ritenuta socialmente pericolosa.

I provvedimenti di polizia seguono all’attività istruttoria della Divisione Polizia Anticrimine a seguito delle segnalazioni pervenute degli uffici operativi della Questura, dei Commissariati di Pubblica Sicurezza e dell’Arma dei Carabinieri che hanno proposto al Questore, quale Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza, l’adozione di provvedimenti previsti dal codice antimafia.

A conclusione dei procedimenti sono stati irrogati 4 avvisi orali nei confronti di altrettanti soggetti ed in particolare: uno nei confronti di un pregiudicato con precedenti per reati contro il patrimonio, che si è reso responsabile del reato di truffa e circonvenzione di persona incapace lo scorso mese di marzo. Nello specifico, approfittando del particolare stato emotivo e della condizione di inferiorità della vittima, una persona anziana e invalida, illudendola con la promessa di “procurargli” delle donne con le quali intrattenere relazioni sentimentali, è riuscito nel tempo a carpirne la fiducia e farsi consegnare a più riprese la somma complessiva di 5.000 euro.

Un altro provvedimento è stato emesso su richiesta della Compagnia Carabinieri di Modica nei confronti di un pregiudicato con precedenti specifici che è stato tratto in arresto a Modica, nel mese di maggio, per rapina e lesioni personali ai danni di un connazionale al quale, dopo averlo picchiato, aveva sottratto il cellulare.

Il terzo provvedimento è stato emesso nei confronti di un pregiudicato con precedenti specifici che è stato tratto in arresto per rapina e lesioni personali a Modica il primo maggio scorso;

L’ultimo provvedimento è stato emesso nei confronti di un pregiudicato, con precedenti per porto abusivo di armi, in quanto tratto in arresto lo scorso 23 maggio a Vittoria per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione di armi clandestine, oltre ad essere stato segnalato per detenzione abusiva di munizioni.

Con l’ “avviso orale”, il Questore avvisa oralmente il soggetto, ritenuto socialmente pericoloso, che esistono indizi a suo carico, invitandolo a mantenere una condotta conforme alla legge.

Nell’ambito della prevenzione della violenza di genere, è stato emesso un ammonimento per atti persecutori nei confronti di una persona resasi responsabile di ripetute condotte violente ai danni dei residenti di un condomino, consistite in minacce e danneggiamenti.

Salva