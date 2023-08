Ispica. Dopo avere inneggiato a Cutolo, Galifi si dimetta

Dopo il post su Facebook inneggiante a Raffaele Cutolo, già capo della Nuova camorra organizzata, il consigliere comunale del Partito Democratico Gianni Stornello chiede le dimissioni da consigliere del vice presidente del Consiglio comunale di Ispica, Angelo Galifi.

“Al Consiglio comunale di Ispica – afferma Stornello – non ci facciamo mancare proprio niente. Dopo la gara fra consiglieri per chi è più cuffariano dell’altro, un nome pesante, ingombrante e se vogliamo pure inquietante irrompe sulla scena: Raffaele Cutolo, il boss della Nuova camorra organizzata. Cutolo – spiega il consigliere del Pd – avrebbe trovato il favore del vice presidente del Consiglio comunale Angelo Galifi che su Facebook avrebbe condiviso il video del l’intervista a Cutolo di Joe Marrazzo. Nel commento, poi rimosso assieme a tutta la condivisione, Galifi avrebbe scritto, riferendosi a Cutolo, “‘U professore aveva ragione”. Per motivi molto ma molto meno gravi avevo considerato Galifi inadatto al ruolo. Su una cosa del genere non c’è alternativa alle dimissioni da consigliere, e quindi da vice presidente del Consiglio. Il tema è fin troppo delicato per adottare mezze misure”.

