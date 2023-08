Ricevuta la prima donna pozzallese nominata Comandante di Nave

Ricevuta a Palazzo di Città Giorgio la Pira la pozzallese Carmen Rotolo, la prima donna pozzallese a raggiungere il massimo titolo professionale del settore di coperta delle navi mercantili.

Carmen Rotolo si è diplomata al Nautico di Pozzallo nel 2012 e ha iniziato la sua carriera dI allievo ufficiale di coperta con la compagnia Carnival Cruise Line nel Febbraio 2013.

Ricopre attualmente la posizione di Primo Ufficiale di Coperta e prenderà servizio domani 3 agosto c.a. per seguire i lavori di costruzione in cantiere della nuova nave Carnival Jubilee, in Germania.

Il Sindaco Roberto Ammatuna a nome di tutta l’Amministrazione Comunale ha consegnato una targa e si è complimentato con la sua giovane concittadina per l’importante carriera intrapresa.

Carmen Rotolo ha mostrato apprezzamento per il riconoscimento ricevuto e ha manifestato la speranza che il suo percorso professionale possa essere da stimolo ed esempio per tante altre giovani ragazze pozzallesi.

