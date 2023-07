Come sottolineare un testo per studiare in modo efficace

Sottolineare un testo sul libro per memorizzare i concetti chiave può sembrare un’azione innocua che viene fatta in modo spontaneo ogni volta che incontri un concetto chiave. Non c’è nulla di più falso: passare l’evidenziatore gioca un ruolo cruciale nello studio e nell’apprendimento perciò va fatto con criterio. Ecco allora alcuni consigli in merito alla sottolineatura che dovresti fare tuoi per studiare meglio e in modo più efficacie.

Non sottolineare tutto

Se da una parte evidenziare è un processo fondamentale per lo studio, dall’altra a scuola non insegnano come farlo. Per studiare bene e velocemente occorre però sapere come e quanto evidenziare, partendo dal concetto base che non tutto è importante e quindi non bisogna passare penne ed evidenziatori di tutti i colori su tutto il testo. È il primo errore che moltissimi commettono.

Usare un solo evidenziatore

Inoltre, monti hanno la tendenza a cambiare colore in continuazione ma è una pratica più dannosa che utile, tanto da rallentare l’apprendimento. Potrebbe sembrare carino e divertente avere il libro colorato di mille sfumature ma in realtà è dannoso perché disorienta il cervello. Occorre utilizzare un solo evidenziatore altrimenti esiste il rischio di fare confusione. Anche lavorare con più tecniche come evidenziare con un colore e sottolineare con una penna, alla fine non paga.

Leggere e poi evidenziare

Evidenziare e sottolineare deve aiutare a individuare immediatamente i concetti chiave del testo per fissarli meglio in mente, distinguendo invece dalle informazioni di contorno. Il consiglio è quindi leggere bene un paragrafo e passare ad evidenziare i concetti principali in un secondo momento. Hai l’occasione di farti un’idea dell’argomento prima di passare all’azione. Potrebbe sembrare una tecnica che fa perdere tempo ma in realtà lo fa guadagnare durante lo studio che diventa più immediato.

Anche a te sarà capitato di sottolineare preso dall’impulso irrefrenabile di aver trovato un concetto importante ma esserti reso conto solo dopo che non era così. Con l’evidenziatore non puoi cancellare e tornare indietro perciò meglio prima completare il paragrafo o la pagina onde evitare ripensamenti.

Scegliere una tecnica

Ogni persona è diversa così come lo è ogni studente che dovrà scegliere una tecnica per evidenziare il testo. Infatti, esistono diversi modi per evidenziare i concetti da scegliere in base alle tue preferenze. Puoi decidere di sottolineare tutto il concetto parola per parola. È il metodo più semplice ma può far perdere un po’ di tempo quando riguardi il testo. Se hai bisogno di essere particolarmente veloce nella direttiva, prova la sottolineatura telegrafica evidenziando solo le parole necessarie per arrivare all’essenza del concetto. È un lavoro sicuramente personalizzato che richiede piuttosto un po’ di tempo per individuare le parole giuste ma in un secondo momento, quando rileggi il testo, sei avvantaggiato.

Esiste, infine, una tecnica intermedia che consiste nell’evidenziare solo una parte del concetto chiave che ti interessa. Sarà poi tuo compito sia con questa modalità che con la precedente riempire gli spazi vuoti mentalmente stimolando di più l’apprendimento.

