L’Arciconfraternita di Ispica entra nel Museo Internazionale

L’Arciconfraternita della SS. Annunziata di Ispica da oggi appartiene al prestigioso Museo Internazionale delle confraternite, istituito in Spagna dalla Junta pro Settimana Santa con sede a Valladolid, l’unione delle confraternite che si occupano di organizzare e promuovere le tradizionali processioni spagnole della Settimana Santa.

La Junta pro Settimana Santa, nel Novembre 2022 ha proposto un gemellaggio tra la nostra Confraternita e la loro organizzazione al fine di promuovere e diffondere i tradizionali riti della Settimana Santa con mostre itineranti, un progetto che il presidente, Gaetano Fidelio, il parroco, Don Manlio Savarino, e la rettoria tutta hanno voluto portare avanti con determinazione proprio nell’ottica di dare lustro e risalto alle nostre sentite tradizioni religiose e che ha avuto il suo culmine con l’iscrizione, come riporta il certificato del 10 Giugno 2023, della nostra Arciconfraternita presso il Museo internazionale della Settimana Santa.

“Ringraziamo i confratelli spagnoli per aver scelto l’Arciconfraternita SS. Annunziata per rappresentare la nostra Città e l’intera Area degli Iblei e per far conoscere le nostre belle tradizioni nel mondo – dice il presidente Fidelio”.

