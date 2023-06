Pd: chi è saggio non teme il volgo…l’opinione di Rita Faletti

Giorgia Meloni premier, con la sua storia politica che affonda le radici nel Movimento sociale, costituisce un’imperdibile occasione di attacco da parte di una certa sinistra che fa ostentazione di antifascismo ma non vede il fascismo che è in sé. La foto di Meloni a testa in giù, la mordacchia a chi non si adegua al woke e, peggio ancora, il sostegno mascherato al fascismo feroce d’oltreconfine. Eclatante esempio di cui è stata protagonista lei, Laura Boldrini, nell’ultima paradossale performance che ha avuto per oggetto un comunicato redatto dall’Intergruppo LGBTQ, assemblea trasversale costituita da una ventina di parlamentari impegnati nella promozione dei diritti omosessuali. Orbene, in quel comunicato, l’Intergruppo condannava la recente istituzione, voluta da Putin, di centri psichiatrici per lo studio dell’omosessualità, considerata una devianza mentale. Boldrini ha detto no, il comunicato non deve uscire. Cosa c’è dietro il veto di Boldrini, alfiere della difesa dei diritti fondamentali contro “la deriva autoritaria”? Scalfarotto, di Italia viva, aveva proposto un’integrazione che comprendesse la comunità LGBTQ ucraina, nel caso il Paese dovesse finire in mano russa. “Una forzatura”, ha sentenziato Boldrini, pronta a soprassedere sulla condanna alla guerra, lei ha infatti votato contro l’invio di armi a Kyiv, sacrificando così i diritti delle minoranze alle quali tanto tiene. Ignavia e ipocrisia di certa sinistra che ricordano l’alzata di scudi delle femministe di casa nostra contro il patriarcato, pur di salvare l’islam, quando la scomparsa della povera Saman, la ragazza pakistana che aveva rifiutato il matrimonio combinato, aveva gettato l’ombra del sospetto di omicidio sulla famiglia. Il coraggio non è la cifra di certi svalvolati della sinistra che, privi di argomenti, continuano a puntare sull’antifascismo. Se il partito di Gramsci e Togliatti, al tornante degli anni Novanta, poteva essere considerato ormai un partito socialdemocratico, una volta preso atto del crollo del comunismo e abrogati l’originaria identità, il nome e il simbolo, oggi il suo erede, il Pd, è un partito indecifrabile e confuso, annoiato e noioso, ripiegato su se stesso, nostalgico, diviso. Nell’attesa perenne di nuova linfa, si è consegnato prima a Conte, irrinunciabile punto di riferimento e capo di un movimento populista e qualunquista, e ne è uscito grillizzato; poi, convinto di assorbire nuova energia vitale, ha incoronato una giovane donna che nulla aveva a che fare con il Pd. “La scintilla della Rivoluzione d’Ottobre”, un brivido lungo la schiena ed è subito Schlein. La scintilla bettiniana non è che la riproposizione dell’irrinunciabile punto di riferimento nonché la spia dello stato emotivo instabile di un partito che non ha più molto da dire e guarda verso l’esterno cercando nuove combinazioni cromatiche che lo rendano più appealing. La scelta caduta su Elly, palesemente disallineata da quella parte di partito che mai l’avrebbe votata e che è la sola in grado di funzionare ancora, è stato un cedimento al popolo. Quella stessa parte di partito alla quale non è piaciuta affatto la partecipazione della segretaria alla manifestazione di sabato scorso dei Cinque stelle con Conte, la stessa che ha preso le distanze da un Grillo in veste eversiva che dal palco ha incitato le brigate di cittadinanza a indossare il passamontagna e fare lavoretti di notte, la stessa che non ha apprezzato la richiesta della folla di fermare l’invio di armi all’Ucraina. Come previsto, Schlein, che ricorda a chi non la ama di essere lei la segretaria del Pd, ha poi cercato di mettere un toppa sul buco, assicurando, nella relazione tenuta al Nazareno, di sostenere la linea del Pd a favore degli aiuti, anche militari, a Kyiv. Ma di ambiguità non ha bisogno il Pd, né di chi grida al pericolo fascista a giorni alterni, di chi dice di “sognare un nuovo piano industriale per stare a testa alta nelle transizioni” (che vuol dire?), di chi non ha speso una sola parola sulla crescita economica. Senza una strategia, una traiettoria, una visione del futuro, il Pd si candida al guinness dei primati per assenza di politica, astrattismo, parole buttate là alla rinfusa. La crisi del Pd non è di oggi e non sarà di domani la sua rinascita. Ci sono gli uomini, non molti, ma manca il contesto, i contenuti e soprattutto manca da troppo tempo un sano e franco rapporto con l’elettorato se il partito ha votato a maggioranza a favore di Bonaccini e ai gazebo ha vinto Schlein. Non quisquilie. “Il favore della folla non porta alla virtù ma alla rovina” è il brano di Seneca al classico per la prova di latino. Tradotto per il Pd: il populismo non va assecondato ma combattuto, il politico intelligente e lungimirante non insegue ma guida: “Chi è saggio non teme il volgo”.

