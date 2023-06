Dopo 40 anni, rimpatriata 5^ A maturandi Geometri Archimede

Dopo quaranta anni, i reduci dei ventisei maturandi del 1983, classe scolastica 5^ A dell’allora Istituto “Commerciale e per Geometri Archimede” di Modica hanno deciso di riunirsi per rievocare i tempi passati e condividere i ricordi di tanti anni fa. Una rimpatriata voluta e organizzata dai tanti diversamente giovani, che hanno voluto ricordare alcuni momenti particolari vissuti tra il panico dell’interrogazione o lo scambio di opinioni, ma anche per condividere insieme esperienze e i momenti più belli trascorsi a scuola. Anche se il tempo corre in fretta, è sempre bello ritrovarsi e provare quelle sensazioni uniche che si possono provare quando incontri i “vecchi “ compagni di scuola. Quarant’anni sono passati ma nessuno di noi si è arreso. Momenti come questi – ha detto Corrado Caruso – ti fanno capire quanto sia bella l’amicizia, quella sincera, perché anche a distanza di tempo capisci che quello che è stato può rimanere indelebile nel tempo. Una splendida serata in cui ci siamo potuti riabbracciare, ricordando gli anni passati dietro i banchi, un bel ricordo, E come da prassi, alla fine, si è rinnovato l’impegno a incontrarsi ancora una volta, per rivivere quei momenti immensi, ma soprattutto belli, vissuti ieri sera.

Salva