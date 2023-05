Festa di San Giorgio a Modica. I ringraziamenti

La parrocchia chiesa Madre di San Giorgio e l’associazione cattolica Portatori di San Giorgio hanno diffuso una nota, a distanza di una settimana, per esprimere il proprio ringraziamento per la riuscita dei festeggiamenti in onore di San Giorgio, edizione 2023. “In primis – è scritto nella nota – si ringraziano i numerosissimi fedeli e turisti accorsi per la manifestazione, inondando di gioia la città di Modica. Vogliamo altresì ringraziare: la Regione Siciliana, assessorato alla Funzione pubblica e alle autonomie locali, per il contributo alla realizzazione della festa, nello specifico per il prodigo impegno dell’on. Ignazio Abbate; il Comune di Modica, nella persona della dottoressa Domenica Ficano, commissario straordinario; le forze dell’ordine, la Protezione civile e le associazioni di volontariato che hanno supportato la logistica della manifestazione; i volontari che hanno organizzato la pesca di beneficenza; le bande musicali; la Pyro Giò di Scicli per gli spettacoli pirotecnici; Arte Luce di Pinelli Raffaele di Modica per le luminarie; Stornello service di Scicli per l’illuminazione scenografica della facciata nei giorni 22-23 aprile; tutti coloro che hanno realizzato le soste di ristoro durante la processione, in particolare il gruppo Ultras Rione Vignazza per l’offerta di ristoro di giorno 22 aprile (processione dei Piccoli Portatori) e l’accoglienza festosa di giorno 23 aprile in viale Quasimodo; Gruppo Sciuta per la coreografia dell’uscita del simulacro e quanti hanno devoluto la propria offerta e contributo alla realizzazione della festa; e tutti coloro che, in qualche modo, hanno contribuito alla riuscita dell’evento religioso. Appuntamento all’edizione 2024 per una esperienza sempre più grande, sempre più importante”. A supportare mediaticamente l’evento Confcommercio provinciale Ragusa con il presidente Gianulca Manenti e Confcommercio sezionale Modica con il presidente Emanuele Iemmolo.

