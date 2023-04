Promuovere un centro estetico con i gadget personalizzati: ecco come fare

Nel nostro Paese sono più o meno 88 mila i centri estetici distribuiti su tutto il territorio nazionale. Come si può facilmente capire, dunque, in questo settore la concorrenza è decisamente elevata: quindi gli operatori sono chiamati a cercare di distinguersi rispetto ai competitor per farsi notare e cercare di attirare il maggior numero possibile di clienti. Gli ingredienti da utilizzare per una ricetta perfetta in tal senso sono molteplici: un servizio clienti di qualità, la definizione di una campagna di marketing impeccabile e magari l’assunzione di professionisti pieni di talento. Una buona idea è senza dubbio quella che prevede di proporre ai clienti dei gadget ad hoc, peculiari di un centro estetico: uno specchietto tascabile, un burrocacao, un pettine o altri oggetti che, se scelti con cura, possono fare la differenza.

Quali gadget scegliere?

Vediamo dunque quali sono i più interessanti gadget a cui ricorrere per una campagna promozionale di un centro estetico. Gli specchietti tascabili fanno senza dubbio parte di questa categoria: dopo aver concluso il proprio lavoro, bisogna fare in modo che i clienti abbiano la possibilità di vederne i risultati grazie a uno specchietto personalizzato con logo regalato a loro come se si trattasse di un biglietto da visita. Molto apprezzate sono anche le maschere refrigeranti, ovviamente personalizzate. In tutte le occasioni in cui ci si sente stressati, per ritrovare la via del relax non c’è niente di meglio che mettere sul viso una maschera per gli occhi. Chi gestisce un centro estetico, pertanto, dovrebbe invitare i propri clienti a seguire questa strada, fornendo in omaggio appunto delle maschere per gli occhi.

I beauty case e il burrocacao

Fra i gadget burrocacao e beauty case personalizzati rappresentano altre due proposte che meritano di essere prese in considerazione con la massima attenzione. Se è vero che il cliente di un centro estetico, dopo che si è sottoposto al trattamento richiesto, ha la sensazione di essere elegante e pulito, è altrettanto vero che questa sensazione può essere ulteriormente amplificata grazie a un burrocacao, ovviamente personalizzato. Così, tutte le volte che il cliente si ritroverà a idratarsi le labbra non potrà fare a meno di pensare al centro estetico in cui era stato. Prima che lasci il centro, poi, il cliente potrebbe essere omaggiato anche con un beauty case personalizzato: una sorta di premio che può essere offerto ai clienti più fedeli, magari da riempire con mini balsami e shampoo. Un’idea di sicuro effetto è quella di regalare un beauty personalizzato al cliente a un anno esatto di distanza dalla sua prima visita (basta impostare un apposito promemoria per ricordarsene).

Gadget365 e gli accessori personalizzati migliori d’Italia

Se in Italia esiste un’azienda di riferimento per la fornitura di gadget promozionali, questa non può che essere individuata in Gadget365 , realtà con sede in provincia di Varese che è in grado di proporre prodotti di qualità a prezzi sempre vantaggiosi, anche grazie alla collaborazione con partner asiatici. Dal reparto logistico di Gorla Minore partono le spedizioni, ovviamente sottoposte a controlli meticolosi, che garantiscono ai clienti la massima soddisfazione in tempi rapidi.

Un regalo di ringraziamento

Come si sarà capito, donare un gadget a un cliente è prima di tutto un segno di ringraziamento nei suoi confronti, ma anche un modo per conquistare la sua attenzione e la sua fiducia. Un esempio ancora non citato in questo articolo può essere individuato nei set manicure personalizzati, destinati a suscitare in chi li riceve una piacevole sensazione di apprezzamento. Provare per credere! Se, come abbiamo detto, le città in cui viviamo sono ormai costellate di centri estetici, diventa fondamentale fornire al cliente un plus che lo inviti a ritornare la volta successiva. In questo caso non si tratta solo di vendere un prodotto: chi si reca in un centro estetico lo fa anche per sentirsi coccolato e sperimentare una impressione di benessere. E ciò avviene anche grazie a un piccolo ma significativo gadget ricevuto in dono. Un salone che si attiva per proporre al cliente un omaggio di certo spicca rispetto a un salone che non ha questa accortezza: per di più, gli investimenti economici necessari per l’acquisto di gadget sono davvero contenuti.

