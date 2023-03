Non il “cosa” ma il “come”…l’opinione di Rita Faletti

Confezionare un programma politico seducente è più facile di quanto si creda, difficile è realizzarlo; il successo sta tutto nel sapere come. Chi non vorrebbe una scuola e una sanità che funzionino, un salario adeguato al costo della vita, un fisco equo, sicurezza, welfare, rispetto dei diritti sociali civili e dell’ambiente? Chi non vorrebbe la pace? Sono obiettivi di uno stato democratico che si prenda cura dei suoi cittadini, ma inscindibili dall’impegno comune di governo, opposizione e istituzioni e, soprattutto, imprescindibili dalle risorse disponibili. Elly Schlein ha vinto la battaglia per la segreteria del Pd, auguri, ma dovrà fare attenzione a non montarsi la testa. Tenere un profilo basso aiuta la sopravvivenza in un partito che ha un alto tasso di rivalità e conflittualità, mette al riparo dalle trappole tese da chi non è stato adeguatamente gratificato in cambio del sostegno offerto, protegge dal malocchio e dalle maledizioni. La Elly oggi acclamata potrebbe domani essere sacrificata sull’altare degli interessi personali di chi ne ha preparato la vittoria con acribia. Il partito al quale si è iscritta recentemente e che in passato non ha mancato di contestare, è scompigliato e dimesso, provato dall’alleanza con un movimento di mezze calzette il cui leader avrebbe voluto prosciugarlo e con il quale una parte, la sua, è pronta ad allearsi replicando l’indimenticabile esperienza, ma è pur sempre un partito che in quindici anni ha eliminato nove segretari. La magnifica Elly del cambiamento, a cui un pezzo del Pd e gli elettori hanno affidato, con ingenua speranza, la segreteria, non esageri a puntare l’indice, di lei un gesto frequente, che tradisce la presunzione di una superiorità morale che aspetta di essere dimostrata, e tuttavia è ostentata da ggiòvani del suo cerchio, che si vantano, chiavi in mano, di aver occupato la casa del Pd. Squalificante esibizione del riccioluto Mattia Santori, la sardina, che richiama alla memoria un altro pesce, il tonno della famigerata scatoletta dei grillini. E c’è il programma: riduzione delle diseguaglianze, sociali, territoriali, generazionali e di riconoscimento, sanità pubblica universalistica, sistema previdenziale che superi le rigidità della Fornero, istruzione pubblica, diritto alla casa per tutti, aumento del salario minimo. “Il welfare non è un costo, è un investimento”, ha detto la segretaria. Ma ogni investimento richiede un costo. Dove recupererà, la Elly dei miracoli, i denari per realizzare il suo programma-sogno? Ci sono solo due modi: più tasse o più debito. Il debito ha raggiunto i limiti della sostenibilità, non può essere ingrossato; le tasse sono la soluzione evergreen della sinistra. La giovane segretaria ripete le vecchie parole d’ordine di un partito che guarda indietro: redistribuzione progressività e patrimoniale. Non si è però espressa sulle colossali truffe sui bonus edilizi: 120 miliardi spesi per rifare le case dei ricchi, una redistribuzione al contrario. Per qualche anno Meloni può stare tranquilla.

