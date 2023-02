Donnalucata(Scicli). Sventato furto presso azienda di prodotti agricoli

Il celere intervento di una radiomobile dell’Istituto di Vigilanza La Ronda ha evitato un furto ai danni della AGRIMARKET IBLEA, in via Archimede a Donnalucata.

Era quasi la mezzanotte di martedì scorso quando uno sconosciuto ha

tentato di forzare uno degli ingressi dell’azienda, che commercia

prodotti per l’agricoltura. L’allarme è arrivato alla Centrale operativa dell’Istituto, che ha subito inviato sul posto la radiomobile di zona, avvisando al tempo stesso il titolare dell’azienda.

In pochi minuti le guardie giurate de La Ronda arrivavano sul posto e

riscontravano segni di effrazione ad una porta. Tuttavia, come si è poi

verificato dalle immagini registrate, pochi secondi prima dell’arrivo

della radiomobile, lo sconosciuto si è velocemente allontanato, senza

causare ulteriori danni.

Salva