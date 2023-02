Carnevale a Chiaramonte. Stasera della salsiccia,

Una festa veramente straordinaria. Ieri sera, la cittadina dell’entroterra ibleo ha fatto registrare numeri ancora una volta importanti. La serata , caratterizzata dall’esibizione dei Tamburi imperiali di Comiso, dei Tamburi kamarinensi, dell’associazione Girotondo di Comiso oltre che della coinvolgente performance del gruppo mascherato che ha introdotto il carro allegorico dei Ghostbusters, ha colto ancora una volta nel segno. Anche per la notevole richiesta dei presenti di potere degustare le prelibatezze preparate nell’area food con il maiale in tutte le sue declinazioni, dalla gelatina, ai “maccarruna co sugu ri maiale” al gustosissimo panino con la salsiccia. E oggi questo momento dedicato alla gastronomia raggiungerà il suo apice considerato che si celebra la XXXIX edizione della Sagra della salsiccia. Molto i giovani dei paesi limitrofi ( Monterosso e Giarratana) che organizzati arriveranno in pullman turistici. Sempre oggi, poi, si ballerà sino a notte fonda con i deejay chiaramontani ma, soprattutto, con lo special guest, vale a dire Provenzano dj. Domani, martedì grasso, ( 21 febbraio) giornata conclusiva del Carnevale. Alle 18 l’apertura della sfilata con il carro allegorico e il gruppo in maschera oltre a musica e spettacolo, giocoleria e fuoco a cura della compagnia del Gufo. A seguire, l’ingresso in piazza Duomo con l’animazione. Alle 21, poi, il gran ballo in maschera in piazza con i dj chiaramontani Ale dj, Alien project, dj Mario, Salvo e Mario Molè, Vito Arena deejay, Alberto Battaglia, Mariglen dj. L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Mario Cutello e con il vice Elga Alescio continua a seguire con la massima attenzione la realizzazione di questi appuntamenti, con il sostegno dell’Ars, e in particolare dell’on. Nello Dipasquale, il supporto del Libero consorzio, e la collaborazione della Pro Loco, del consorzio Chiaramonte, dell’associazione Namastè e dell’istituto alberghiero Principi Grimaldi sede di Chiaramonte. Un ringraziamento anche alle forze dell’ordine che stanno collaborando sul fronte della sicurezza: i carabinieri della locale Stazione, la polizia municipale e il gruppo Alfa della Protezione civile.

