Fornace Penna: fine della storia. Cronaca di una fine annunciata (e ignorata)

La Fornace Penna, o come viene conosciuto lo “stabilimento bruciato” ha recitato oggi probabilmente l’ultima ultima puntata della sua storia centenaria. Il maltempo che sta sferzando la costa iblea gli ha dato il colpo di grazia: oggi gran parte del prospetto principale è crollato sotto i colpi del vento a 80 km/h. Quello che rimane è una tristissima cartolina di un rudere ormai irrecuperabile. Dare tutta la colpa alla forza devastante della natura sarebbe però ingiusto oltre che sbagliato. A distruggere un preziosissimo gioiello di archeologia industriale è stata la mano dell’uomo. Anzi la testa dei vari politici che per decenni si sono girati dall’altra parte, insensibili o indifferenti agli appelli che le associazioni o i privati cittadini hanno lanciato a cadenza regolare. Oggi, domani, il mese prossimo. Un rimando continuo che ha portato a questa fine annunciata. Un pezzetto alla volta è crollato. Non sono solo pietre. È la storia del nostro territorio che non c’è più. I mattoni che hanno costruito Tripoli escono da quei forni. Le prime lotte di classe, le prime proteste operaie in provincia si sono tenute tra quelle pareti che non ci sono più. Adesso non ci resta che recriminare e cercare responsabilità, sport nel quale siamo bravissimi. Ma quello che conta è solo una cosa: lo skyline di Contrada Pisciotto non sarà mai più lo stesso.

foto Andrea Iachininoto

