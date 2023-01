Volley. Francesca Giucastro la nuova allenatrice Ardens Comiso

La Logos Ardens Comiso torna in campo domenica prossima contro la Saracena Cassiopea di Piraino. Dopo le dimissioni del tecnico Giacomo Tandurella, esordirà in panchina la nuova allenatrice Francesca Giucastro. Giucastro è un nome che conta nella pallavolo femminile: ha giocato negli anni 80 nella Aurora Giarratana, squadra miracolo della pallavolo siciliana, che riuscì a conquistare i tetti del volley nazionale, giungendo in serie A e con risultati da primato.

Giucastro, che fino a qualche settimana fa aveva coordinato il team tecnico delle giovanili, ha preso in mano la squadra in un momento difficile. Con sole due vittorie in undici gare disputate e sei punti in classifica, la Logos si trova al terzultimo posto in classifica. Le prossime due partite, però, saranno decisive per decidere il futuro. La squadra affronterà prima in casa la Saracena, che si trova al nono posto in classifica e subito dopo chiuderà fuori casa contro la Planet Strano Light di Pedara, ultima del girone.

«Non amo fare pronostici, né parlare di gare facili o abbordabili, o di gare proibitive – esordisce il nuovo tecnico Francesca Giucastro – le partite sono tutte da giocare in campo, senza nessuna distinzione. Certamente però abbiamo di fronte domenica prossima una rivale diretta, una squadra che ha 12 punti e che si trova appena sopra la zona retrocessione. E la gara è importantissima. Le ragazze hanno lavorato molto bene durante questi giorni di pausa del campionato, c’è fiducia e determinazione e c’è il clima e la condizione giusta per fare risultato. Ho molta fiducia in questo gruppo che sta crescendo e non potrà che fare bene, molto bene».

La squadra ha recuperato Denise Iapichino, a lungo fuori per infortunio, ma pronta a scendere in campo: una presenza importante, la sua, per gli assetti della squadra. Dovrà invece fare a meno di Serena Susino e di Elisa Regina che, a causa di impegni personali, hanno lasciato la squadra. Si gioca alle 18 al PalaDavolos di Comiso.

