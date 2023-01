Comiso. Arrestato un 53enne per reati contro la persona

Prosegue l’attività del Comando Provinciale dei Carabinieri di Ragusa nel contrasto ai reati contro la persona per garantire maggiore sicurezza ai cittadini.

In particolare, nei giorni scorsi, militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Vittoria, unitamente a quelli di Comiso, intervenivano a seguito di una richiesta di intervento da parte del proprietario di un ristorante che segnalava la presenza di una persona molesta.

Immediatamente i militari giungevano sul luogo e riscontravano la presenza di un 53 enne in forte stato di alterazione psico-fisica e da subito insofferente alla presenza dei militari sul posto.

Questi, durante le fasi dell’identificazione iniziava ad inveire contro i militari, minacciandoli ad alta voce, nonché con un gesto repentino e dissimulato faceva cadere a terra un coltello a serramanico in suo possesso, convinto di non essere visto dagli operanti.

I militari, contrariamente, notavano tale gesto e decidevano di approfondire i controlli ma, nel tentare di recuperare il coltello da terra, venivano aggrediti dal soggetto con spintoni e strattonamenti in un crescendo di violenza che culminava con uno schiaffo del controllato ad uno dei militari.

Dopo tale gesto, e dopo i numerosi vani inviti di ritorno alla calma, i militari cercavano di contenere la condotta aggressiva e la resistenza attiva che opponeva fino a capitolare a terra.

Comunque i militari, nonostante l’aggressività del controllato, riuscivano a circoscriverne la condotta violenta e a bloccarlo impedendo di cagionare ulteriori danni a sé stesso e a terzi.

Dopo aver esperito le formalità di rito, i militari accedevano alle cure mediche per le lesioni causate dal 53 enne durante la fase dell’arresto mentre a quest’ultimo nulla veniva refertato.

Informata dell’accaduto la Procura della Repubblica di Ragusa, i militari lo hanno arrestato per resistenza, violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale, sottoponendolo alla misura degli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria procedente ed in attesa di rito direttissimo per la convalida dell’arresto.

