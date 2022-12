Asciugano i panni perché non la salsiccia. Altri tempi? No! Succede a Modica in pieno centro cittadino ed esattamente in Viale Medaglie d’Oro, dove una famiglia di rumeni ha pensato di stendere sui fili, dove di norma si appende la biancheria da asciugare, diverse “corde di salsiccia”. Si tratta di un antico sistema per trasformare la salsiccia fresca in salsiccia secca grazie alle temperature fredde.

