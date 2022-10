Calcio. Santa Croce in cerca di punti contro Roccaacquadolcese

Il Santa Croce va a fare visita alla Roccaacquadolcese con la speranza di conquistare un risultato utile. La squadra di mister Gaetano Lucenti cercherà di ovviare alla sconfitta di sette giorni fa, cercando di recuperare il terreno, perduto dopo la debacle interna. La settimana di lavoro dei biancazzurri è stata abbastanza frenetica e dopo aver analizzato la gara contro il Milazzo, i giocatori del Cigno si sono concentrati sulla difficile trasferta del prossimo fine settimana. Gli avversari di domenica pomeriggio, sono una compagine tostissima e nonostante siano una matricola del massimo campionato regionale, si sono conquistati sul campo la nomea di squadra rivelazione. La Roccaacquadolcese ha una rosa di tutto rispetto, con un super attacco prolifico dove spicca quel Paolo Genovese che è una vecchia conoscenza del campionato di Eccellenza. Lucenti in settimana ha lavorato intensamente con la squadra per preparare questa difficilissima partita e per l’occasione recupererà Ciccio Russo che ha recuperato dall’infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per tre settimane. Il Cigno sarà quindi al gran completo e cercherà di fare lo scherzetto ai peloritani, cercando a tutti i costi quei punti che gli mancano.

di seguito il commento di capitan Salvo Ravalli.

“Affrontiamo una signora squadra che in quest’inizio di stagione sta dimostrando tutto il suo valore. Noi, dopo la caduta di sabato scorso, dobbiamo cercare di recuperare il terreno perduto, per cui andremo a giocarci la nostra partita per fare risultato pieno. Sicuramente sarà una gara difficile, ma, abbiamo lavorato bene in settimana e sono convinto che la partita sia nelle nostre corde. Loro sono una squadra giovane come la nostra, quindi saranno novanta minuti di puro agonismo e alla fine l’avrà vinta solo chi ci crederà di più. Di sicuro, posso rassicurare tutti che la squadra ci crede fermamente di poter fare una buona prestazione, ma, alla fine il giudizio, come sempre, lo darà il campo”.

La gara si giocherà allo stadio Comunale di Rocca di Caprileone e avrà inizio alle ore 15.00. A dirigere la gara sarà la signora Giorgia Arcoleo della sezione arbitrale di Palermo che sarà assistita dal signor Vincenzo D’Alberti della sezione di Marsala e dalla signora Marta Di Franco della sezione di Palermo.

