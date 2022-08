Calcio, rinviato il ritorno di Coppa Itali tra Modica e S.Croce

È stata rinviata a giovedì 22 settembre alle ore 15.30 la gara di ritorno del primo turno di Coppa Italia tra Modica Calcio e Santa Croce.

Lo ha deciso il Comitato regionale della LND alla luce della richiesta della società modicana e del consenso espresso dal Santa Croce, motivata dall’esigenza di concedere ancora dei giorni di lavoro alla ditta che sta effettuando i lavori allo stadio “Vincenzo Barone”.

La gara di ritorno si sarebbe dovuta svolgere infatti mercoledì 7 settembre, segnando l’esordio ufficiale tra le mura casalinghe per i rossoblù di Giancarlo Betta.

Per il completamento dei lavori di adeguamento dell’impianto di via Nazionale però sono necessari ancora dei giorni, pertanto il Modica Calcio ha chiesto il rinvio del match tra le due formazioni che hanno pareggiato per 2-2 la gara di andata svoltasi domenica scorsa.

L’esordio casalingo dunque è fissato per domenica 11 settembre, quando il Modica sarà chiamato ad affrontare il Real Siracusa nella seconda giornata del campionato di Eccellenza.

