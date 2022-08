Partirà il prossimo 4 settembre il campionato regionale di Eccellenza che vedrà il Modica Calcio come neo promossa. I rossoblu del presidente Peppe Rizza esordiranno fuori casa contro il Città di Acicatena. Vindigni e compagni esordiranno al “Vincenzo Barone” sette giorni dopo contro il Real Siracusa e poi nuovamente fuori con la Nebros. Il primo derby ibleo è previsto per il 2 ottobre in casa col Santa Croce per poi andare a rendere visita al Siracusa.

